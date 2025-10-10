Un convegno sull’adolescenza, una bella età ma complessa e delicata, viene organizzato domani, sabato, ad Arzachena, nella Sala Nexus di piazza Risorgimento, alle ore 16:00. "Adolescenze in gioco " è il titolo dell'incontro rivolto alla comunità adulta il cui fine è analizzare la situazione attuale dei giovani. Nell' incontro verranno resi pubblici i risultati dei questionari anonimi somministrati a più del 50% degli adolescenti fra gli 11 e i 19 anni residenti nel territorio.

«Il nostro progetto – scrive Comenessunomai, la cooperativa che organizza l’incontro - nasce per dar voce e spazio ai giovani e per trovare insieme le strategie che consentano loro di vivere in modo più sereno possibile questo periodo storico di forti cambiamenti, ma allo stesso modo vorrebbe essere di aiuto agli adulti che sono chiamati a guidarli». Un appuntamento che, nelle intenzioni degli organizzatori, «vorrebbe essere uno dei tanti momenti per ritrovarsi nei tanti dubbi e difficoltà che ci accomunano nel crescere ed educare gli adolescenti, grazie all'aiuto dei professionisti della nostra cooperativa, ma anche grazie agli esperti del settore che lavorano sul campo a livello regionale».

Il programma prevede i saluti istituzionali da parte dell’Amministrazione comunale, e gli interventi: del dott. Andrea Ganau, psicologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva; della dott.ssa Maria Antonietta Muroni, Neuropsichiatra infantile; della dottoressa. Carla Puligheddu, Garante per Infanzia e Adolescenza Regione Sardegna; della dottoressa Micaela Pisciottu, insegnante e artista locale. Modera, Gianluca Fois.

