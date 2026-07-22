Un morto e un bimbo di 10 anni ferito. È il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 4, lungo la statale 131 Dcn all’altezza del bivio di Budoni.

Una Volkswagen Passat ha imboccato contromano la strada e ha impattato violentemente contro uno dei New Jersey in cemento che delimitano un cantiere stradale. Alla guida dell’auto un uomo di nazionalità ucraina, residente a Olbia, morto sul colpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Siniscola, che hanno estratto la vittima.

Sui sedili posteriori viaggiava un bambino di 10 anni, che è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi ed è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polstrada e i vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa al traffico in direzione Nuoro per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

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