Con l’arrivo dell’autunno, a Palau torna protagonista la pallavolo. La società Pallavolo Capo d’Orso, in collaborazione con Five Lights, annuncia la ripresa dell’attività giovanile: dal 4 novembre partirà l’attività invernale di psicomotricità e avviamento alla pallavolo rivolta a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Gli allenamenti si svolgeranno il lunedì, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18 al Palazzetto dello Sport di via delle Ginestre.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla palestra in località Liscia Columba, contattare Caterina Sintoni (339 762 0929) o visitare i profili social del club. È richiesto il certificato medico di buona salute.

Fondata nel 1984, la Pallavolo Capo d’Orso è oggi un punto di riferimento per lo sport isolano e milita nel campionato di Serie B1 femminile. Dopo un’estate di importanti innesti, la squadra delle biancoverdi ha iniziato la stagione con entusiasmo. Dopo la vittoria, sabato scorso per 3-1 contro Chieri ’76 Volleyball, sabato 25 ottobre, al Pala Coni B di Cagliari, le ragazze di Palau affronteranno, per la terza giornata di campionato, il Pan Alfieri Cagliari, con l’obiettivo di proseguire il buon avvio di stagione.

