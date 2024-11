Anteprima del festival popolare di fotografia “Storie di un attimo”, domani ad Olbia, con l’inaugurazione della prima mostra, in via Cavour 43, alla società dello stucco. Sa Diana, con le fotografie di Silvano Marcias, in un raffinato bianco e nero, rappresenta un reportage interessante sulla banda musicale Felicino Mibelli che l’autore ha avuto modo di incontrare per la prima volta in occasione della diana della mattina di San Simplicio, il 15 maggio, quando la banda attraversa la città.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle 16.30 alle 19. Il lunedì sarà chiusa al pubblico. Storie di un attimo 2024, organizzata dall’Associazione Argonauti, proseguirà a partire da venerdì 22 con l’incontro con il fotografo Francesco Malavolta al Politecnico Argonauti la sera alle 18:30 e la mattina presso l’istituto tecnico Deffenu di Olbia.

L’apertura di tutte le mostre, venti in tutto, sabato 23 quando è in programma anche l’incontro clou della rassegna, quello con Giorgio Lotti e Mauro Galligani, colonne del fotogiornalismo. Lotti espone al museo archeologico (aperto dal martedì al sabato) “Una vita da reporter”, racconto per immagini di molte tappe significative della storia d’Italia.

