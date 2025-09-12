Un villaggio della salute e dello sport, attrezzato con otto ambulatori e tanti stand per attività ludiche: sbarca, domani a Olbia, il Tour della Salute, manifestazione nazionale patrocinata dal ministero del Lavoro e della società italiana dei medici di medicina generale. Nel fine settimana, in piazza Elena di Gallura, la settima edizione dell'evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita offre consulti, gratuiti e in piena sicurezza, con specialisti di varie discipline, dalla cardiologia alla psicologia, e uno spazio riservato a colloqui con medici veterinari sulle problematiche degli animali da affezione.

Previste iniziative con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della pratica sportiva e dell'attività motoria. “Accogliamo con entusiasmo un’iniziativa che rispecchia pienamente la visione della nostra amministrazione: negli ultimi anni, abbiamo investito con convinzione in politiche che favoriscano il benessere dei cittadini e crediamo che la salute si tuteli in primis nelle scelte quotidiane, nell’ambiente che ci circonda, nella qualità delle relazioni sociali e iniziative come il Tour della Salute rappresentano occasioni preziose per sensibilizzare, informare e coinvolgere la comunità in un percorso condiviso verso una vita più sana e consapevole”, ha detto il sindaco, Settimo Nizzi.

«Siamo onorati che il Tour della Salute abbia scelto Olbia per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di condurre uno stile di vita sano che è una delle priorità di questa amministrazione e riteniamo che lo sport, in tal senso, sia uno straordinario volano, ma anche un eccellente strumento per educare ragazzi e adulti affinché si possano prevenire malattie croniche e si possa raggiungere uno stato di benessere», ha aggiunto l'assesora allo Sport, Elena Casu.

