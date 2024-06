Un'esperienza a contatto con la natura che prevede un'esposizione di opere d’arte, un concerto e una degustazione di prodotti nel territorio. È quanto organizza la locale Pro Loco, per sabato 29 giugno a partire dalle 19:30, a Luogosanto, presso la tenuta agricola Tresserri, in località Capruleddu, dal titolo: "Mistica natura in un luogo santo".

L’idea, scrive l’Ufficio turistico, «nasce con lo scopo di promuovere il territorio di Luogosanto e le sue potenzialità. Alla base c’è la volontà di raccontare un territorio, vocato per l’allevamento e l’agricoltura che, pur mantenendo un forte legame con le tradizioni, può proporre attrazioni alternative e aprirsi in maniera nuova al visitatore. Il luogo scelto per ospitare l’evento - è scritto sempre da parte degli organizzatori - è un’azienda agricola che sposa questo concetto e che, oltre a riprendere il modello dello stazzo con un insieme di produzioni più o meno tradizionali, invita il visitatore a farne parte, a vivere il calendario agricolo e a partecipare al taglio e alla distillazione delle piante officinali e alla mietitura del grano, a conoscere il mondo delle api e soprattutto a riscoprire il piacere di vivere secondo ritmi più lenti e naturali. “Mistica natura in un luogo santo” è un momento di espressione di artisti e musicisti che sposano il concetto dell’iniziativa e di condivisione con un visitatore attento e sensibile».

Ad animare la serata ci sarà la musica di Mino Mereu Pradia. Numerosi gli artisti coinvolti che esporranno le loro opere, tra cui Alessandra Cossu, Daniel Rizzo, Donatella Ceria, Elisabetta Mura, Gigi Rigamonti, Irene Piccinnu, Letizia Mulas, Lorenzo D'Andrea, Lino Pes, Monica Solinas e Piero Angelo Orecchioni. A curare l’esposizione sarà Daniela Cittadini, direttrice del MAD, il Movimento Arte e Design. Ci saranno dipinti, sculture, oggetti di design, trame, abiti e installazioni realizzate con i materiali più diversi. Il ticket d'ingresso include, oltre all'esposizione e alla musica, anche un rinfresco a base di prodotti locali, come salumi, formaggi e primi piatti e degustazioni di Vermentino di Gallura.

