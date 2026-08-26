Il Governo interviene sul caso del Centro di accoglienza per minori non accompagnati di Calangianus.

A pochi giorni dalle segnalazioni del sindaco Fabio Albieri e dalle richieste della prefettura di Sassari, da Roma è arrivata una comunicazione formale. Stando a quanto contenuto in un atto indirizzato al Comune di Calangianus, una parte degli ospiti del Centro saranno trasferiti a breve in altre strutture.

Una operazione resa necessaria dopo diversi episodi avvenuti nel centro abitato di Calangianus. La prefetta di Sassari, Carla Di Quattro, aveva segnalato problemi di ordine pubblico e gravi episodi che hanno visto coinvolti alcuni ospiti della struttura (aggressioni, litigi e danneggiamenti, anche nelle ore notturne).

Il sindaco Fabio Albieri aveva chiesto la chiusura immediata del Centro come misura urgente, per evitare tensioni. L’attività del presidio umanitario cesserà il 31 dicembre di quest’anno ma, precauzionalmente, il trasferimento dei ragazzi inizierà nel giro di pochi giorni. Un numero ridotto di ospiti renderà più semplici le attività del Centro.

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