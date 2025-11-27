Sono 5.664 le richieste presentate e ammesse al bando della Regione per l'erogazione di incentivi mirati a sostenere l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo: si prevede che vengano soddisfatte in tre anni.

Come ha spiegato oggi a Sassari l'assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu, la dotazione finanziaria totale per coprire il bando è di 90 milioni di euro. Le prime 1.290 domande ammesse saranno finanziate per il 2025 con 20 milioni e le restanti, con scorrimento in graduatoria, saranno finanziate nel 2026 e nel 2027.

«Siamo molto soddisfatti della risposta dei cittadini che hanno aderito al bando», commenta l'assessore Piu. «I primi 1.016 impianti fotovoltaici saranno installati subito e andranno a soddisfare la richiesta di quelle famiglie con un Isee fino a 7,500 euro con impianti da 3 kilowatt. Abbiamo impostato il bando affinché soddisfacesse le richieste a partire dagli Isee più bassi, per aiutare quelle cittadine e cittadini delle fasce più deboli; questo consentirà di finanziare l'impianto che porterà anche all'abbattimento delle bollette».

L'incentivo a fondo perduto coprirà tutte le spese previste per la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo presso le abitazioni di proprietà e di residenza, compresa la copertura assicurativa multirischio, un programma di manutenzione periodica e il monitoraggio delle prestazioni degli impianti da parte delle imprese esecutrici.

Le 209 imprese coinvolte da questa prima fase del bando, relativa all'annualità 2025, realizzeranno una media di 6,17 impianti per ciascuna, con 217 impianti nel territorio della Città metropolitana di Sassari, 204 nella provincia di Nuoro, 195 in quella di Oristano, 467 nel Sud Sardegna e 207 nella Città metropolitana di Cagliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata