Dopo le piogge e la neve, che hanno dato un po’ di sollievo a una Sardegna assetata e piegata dalla siccità, arriva il ghiaccio. Infatti per la giornata di domani la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, segnalando il rischio di gelate nelle zone interne del Nord e del centro dell’Isola fin dalle prime ore del mattino e nuovamente dopo il tramonto.

Il Centro funzionale decentrato – Settore Meteo prevede infatti locali formazioni di ghiaccio al suolo a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di venerdì 28 novembre. Una situazione determinata dall’arrivo di aria gelida dai quadranti settentrionali che, dalla giornata di mercoledì, sta interessando il Mediterraneo occidentale.

L’allerta sarà valida per tutta la giornata di domani. Raccomandata massima attenzione agli automobilisti.

(Unioneonline/v.f.)

