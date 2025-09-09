Forte ondata di maltempo, temporali in arrivo sul nord SardegnaFase clou nella giornata di mercoledì, con piogge diffuse anche di forte intensità
Con la fine delle vacanze, tornano i banchi di scuola e, puntuali, arrivano anche le piogge dal sapore autunnale. Siamo infatti alle porte di un peggioramento meteo piuttosto intenso che caratterizzerà nelle prossime ore il nord Italia e la parte settentrionale e tirrenica della Sardegna.
Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, l'Italia si prepara a fare i conti con un'intensa ondata di maltempo che, a partire da oggi, porterà piogge e temporali. Già dal mattino, previsti rovesci e temporali sparsi su buona parte del nord Sardegna. In serata e nottata il maltempo si accentuerà ulteriormente. Ma la fase clou di questa ondata di maltempo si avrà mercoledì 10 e sarà davvero una giornata “nera” con temporali diffusi, anche di forte intensità, sulla parte settentrionale dell’Isola.
Questi fenomeni, caratterizzati dalla stazionarietà e dalla capacità di scaricare ingenti quantità di pioggia in un breve lasso di tempo sulla stessa zona, potrebbero causare allagamenti e disagi alla viabilità, mettendo a dura prova le aree urbane.
(Unioneonline)