Domani riaprono le scuole, ma nessuno lo ha comunicato in modo diretto. Sì, le ordinanze comunali sull’allerta rossa scadono a mezzanotte, ma tutti si trincerano dietro il declassamento dell’allerta su iniziativa della Protezione civile, lasciando la “deduzione” al cittadino.

In un comunicato stampa del Comune di Cagliari, diffuso intorno alle 18, si legge: «Tecnici e operai della Protezione civile e degli assessorati comunali sono impegnati nei controlli sulle condizioni delle strade e delle strutture pubbliche che da domani, giovedì 22 gennaio, dopo il declassamento della criticità dell'allerta da elevata a ordinaria, come riportato nei bollettini odierni della Protezione civile regionale, potranno riprendere la piena funzionalità».

L’ordinanza sull’allerta rossa riportava in dettaglio tutte le chiusure. Per annunciare la riapertura, evidentemente, bastava un comunicato in burocratese per dire che “le strutture pubbliche” riaprono. Succede.

