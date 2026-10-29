La Regione mette in campo complessivamente 3 milioni e 835 mila euro per sostenere l’organizzazione degli eventi di Capodanno 2026.

Su proposta dell’assessore al Turismo, Commercio e Artigianato Franco Cuccureddu, la Giunta ha infatti approvato in via definitiva i criteri di ammissibilità dei contributi destinati alle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, dando attuazione alle misure previste per il Cartellone degli eventi di Capodanno 2026.

Si tratta di due distinte linee di finanziamento, differenziate in base alla dimensione degli eventi e alla capacità di accoglienza prevista dai rispettivi piani di Safety e Security. La prima (Cartellone 2.1) dispone di 2 milioni e 556 mila euro ed è riservata ai progetti che prevedono una presenza minima di 10 mila persone.

La seconda (Cartellone 2.2) dispone di 1 milione e 279 mila euro ed è destinata agli eventi con una presenza minima prevista di 3 mila persone.

«Il cartellone degli eventi di Capodanno ha un elevato valore strategico per far percepire la Sardegna come una destinazione vitale, interessante ed attrattiva anche nella stagione invernale, specie in un periodo di vacanze scolastiche e di numerose festività, quando vi è una maggiore propensione al viaggio ed alla spesa», spiega l’assessore Cuccureddu. «La Sardegna in questi anni si sta sempre più caratterizzando come la Regione italiana leader del Capodanno in Italia, sia per quantità di eventi che per qualità artistica».

Beneficiari sono i Comuni sardi in possesso dei requisiti previsti dal bando, che dovranno redigere progetti per la realizzazione di uno spettacolo dal vivo con inizio nell’anno in corso nel periodo dal 27 al 31 dicembre e termine non oltre il 31 dicembre.

Ogni Comune potrà presentare una sola domanda, scegliendo una delle due linee di finanziamento. Il contributo potrà raggiungere il 50% delle spese ammissibili. Le domande dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica regionale SIPES.

(Unioneonline)

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