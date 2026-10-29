Ghilarza guarda al futuro e rilancia il suo ruolo di guida nel Guilcer. Il Consiglio comunale ha dato il via libera al Documento unico di programmazione triennale. “L'obiettivo generale è rafforzare il ruolo di Ghilarza come centro di riferimento per il territorio del Guilcer e dell'Alto Oristanese, migliorando la qualità della vita dei cittadini e valorizzando le risorse locali”, ha esordito la sindaca Eugenia Usai.

Quindi si è soffermata tra le priorità: manutenzione delle strade urbane, extraurbane e rurali, miglioramento della sicurezza stradale manutenzione degli immobili comunali, miglioramento dell'illuminazione pubblica e completamento delle opere già programmate. A Zuri la riqualificazione della piazza, il recupero degli spazi ricreativi e del parco giochi, il miglioramento della sicurezza e la realizzazione del collegamento alla rete internet. Per le politiche sociali si punta al sostegno alle famiglie, agli anziani, alle persone fragili e alla genitorialità, con particolare attenzione all'accessibilità abitativa e ai servizi per l'infanzia. In programma il recupero degli spazi di aggregazione, la riattivazione della Consulta dei Giovani e del Consiglio comunale dei Ragazzi, la valorizzazione della biblioteca, dei luoghi della cultura e dei novenari campestri.

L’Amministrazione punta poi ad una maggiore collaborazione con le associazioni locali e il coordinamento delle iniziative e dell'utilizzo degli impianti comunali. Previsto il sostegno alle imprese, al commercio, all'artigianato e alle attività agricole e zootecniche, valorizzando anche le risorse culturali, ambientali e turistiche del territorio. Tra gli obiettivi anche la valorizzazione del personale, il miglioramento dell'efficienza amministrativa e il rafforzamento della capacità di intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Il Consiglio ha quindi provveduto alla ratifica di alcune variazioni al bilancio. È stato infatti necessario incrementare di 6.400 euro le risorse destinate alla gita sociale a Carloforte del 29 ottobre. Tantissime le adesioni arrivate. Si è provveduto inoltre ad inserire i 2.500 euro trasferiti dalla Regione per il servizio accoglienza alla scuola primaria. Il Consiglio ha infine provveduto ad applicare delle quote dell’avanzo per coprire il debito con gli eredi Sanna per poco meno di 82 mila euro per un vecchio esproprio. In avanzo vincolato sono finite vecchie somme per 28.354 euro del bando Biddas e poco meno di 9 mila euro per il trasporto di studenti con disabilità.

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