«È tutto pronto per sabato, sarà una manifestazione molto partecipata». Così Marco Pau, uno dei portavoce del coordinamento dei comitati contro la speculazione energetica, a proposito della manifestazione in programma dopodomani alla basilica di Saccargia contro l’assalto eolico nell’Isola.

I Comitati sono nella sede della Regione in viale Trento dove stanno incontrando la governatrice Alessandra Todde. «Il meeting di Saccargia è una delle cose che abbiamo mandato avanti in questo periodo per aumentare la consapevolezza del popolo sardo. Sarà una festa dove ribadiremo i nostri concetti anche se in forma diversa, con un concerto, in ogni caso gli organi di stampa come Videolina, Radiolina e Unione Sarda seguiranno passo passo la manifestazione». Perché Saccargia? «È un simbolo, perché lì c’è stata un’operazione di potenziamento delle pale eoliche. Vogliamo capire come la presidente intende ostacolare le autorizzazioni in essere. È importante esserci». A Todde cosa chiederanno? «Come intende muoversi rispetto al decreto Aree idonee che ha sottoscritto, decreto che non ci tutela, e come intende porre argine ai 60 gigawatt di autorizzazioni in pancia al ministero e all’assessorato per la quota parte della Sardegna».

Inoltre, spiega Pau, «da dove nascono i 6.2 gigawatt assegnati all’Isola? E sappiamo di quanta energia ha in realtà bisogno l’Isola?». Secondo i Comitati «la Regione avrebbe dovuto andare direttamente in Consiglio regionale e approvare una norma che blindasse il paesaggio utilizzando il nostro Statuto».

