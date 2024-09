Un progetto «con impatto visivo enorme e incongruenze tecniche» che rischia anche di causare «danni per l’ecosistema e per la salute pubblica». È quanto si legge nelle osservazioni dei tecnici presentate al progetto Mistral, che prevede l’installazione in mare di 32 aerogeneratori tra Alghero e Narbolia.

Il documento – firmato dall’ingegnere industriale Giovanni Cossu e dal medico Domenico Scanu – è stato inviato al ministero dell’Ambiente.

L’obiettivo delle osservazioni è fermare il “parco eolico” offshore, il cui progetto è stato presentato da una srl che fa capo alla spagnola Acciona, ottenendone la “incompatibilità”.

