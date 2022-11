Emergenza maltempo in Sardegna con allerta rossa per tutta la giornata di oggi e fino alla mezzanotte.

Diverse zone in queste ore sono state colpite da tempeste e forte vento e si registrano i primi danni con strade allagate e crolli.

Molti Comuni hanno chiuso le scuole e i parchi. Tra i centri più colpiti c’è Bosa, con numerose vie coperte di acqua e fango. Una tettoia è crollata precipitando sulle auto parcheggiate, nessuno per fortuna è rimasto ferito. La strada per Montresta è stata chiusa per caduta massi, il Temo ha superato gli argini esondando dalla diga Santu Crispu e ha cominciato ad attraversare l’abitato.

A titolo precauzionale sono state evacuate sei persone in un centro anziani (tre coppie con ridotte capacità motorie) mentre alcune imbarcazioni ormeggiate sono state trascinate verso il mare. Il pontile galleggiante davanti alle antiche concerie è stato danneggiato.

Negli argini del fiume sono state posizionate delle paratie. È stato allestito un centro di accoglienza presso l'ex convento dei Cappuccini.

Sul posto operano tre squadre dei vigili del Fuoco con due funzionari, operatori della Croce Rossa, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri. Tutte le funzioni del Centro operativo comunale (Coc) sono attive.

Ad Alghero il vicesindaco ha firmato ieri un’ordinanza con cui dispone la chiusura delle scuole, dei parchi urbani e del cimitero, stessa decisione presa a Guspini e ad Arbus. E ancora a Oristano, Terralba, San Nicolò d'Arcidano, Arborea, Uras, Solarussa, Bosa, Ales, a Porto Torres chiusi parchi e cimiteri. I cittadini vengono invitati a rimanere in casa e ad evitare spostamenti in auto se non strettamente necessari.

A Torregrande lampioni e alberi sono precipitati al suolo.

La Sala operativa regionale della Protezione civile informa che sono in corso gli interventi per liberare le strade dall’acqua, ma il maltempo rende le operazioni difficoltose.

Sono circa sessantacinque le richieste di intervento arrivate al Comando Vigili del fuoco di Oristano dalla mezzanotte di oggi. Un albero è crollato sulla SS 131 in direzione Cagliari all'altezza del comune di Norbello.

L’allerta con criticità elevata prosegue per tutta la giornata, sono previste piogge che potrebbero raggiungere anche i 100 millimetri.

PROBLEMI AD ALGHERO:

IL FIUME TEMO A BOSA:

PORTO TORRES:

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata