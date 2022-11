Pioggia e vento e nell’Oristanese è già emergenza per il maltempo. In serata si sono registrati allagamenti, a Torregrande un lampione è crollato sopra un chiosco del lungomare ma ci sono stati altri problemi anche in città: un altro palo della illuminazione pubblica è finito sopra un’auto.

Anche Cabras è finita sott’acqua, diverse strade si sono allagate (da via Galilei a Piazza Stagno) grossi disagi in una scuola di ballo. Problemi anche nella frazione di Solanas.

Lampione finisce su un'auto in via Marconi a Oristano (foto Pinna)

Super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano che stanno intervenendo da un capo all’altro della provincia. E si annuncia una lunga notte visto che le previsioni meteo non preannunciano nulla di buono, l’avviso di allerta rossa (diramato dalla Protezione civile) durerà fino alla mezzanotte di domani.

Grossi problemi anche a Bosa.

