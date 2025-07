L’arenile è uno dei più frequentati del litorale di Porto Torres, luogo ideale per famiglie e bambini se non fosse per quello stato di degrado in cui versano le docce.

Arrugginite e deteriorate, nel sostegno come pure nel soffione. Si trovano nella spiaggia delle Acque Dolci, sul lungomare Balai, con impianto idraulico non funzionante da tempo. Comunque restano lì, un rischio per i più piccoli ma anche per gli adulti.

Il sostegno ormai ossidato e ricoperto di ruggine mostra le parti danneggiate, un vero pericolo per i tanti fruitori che quotidianamente si recano nell’ampio lido per godersi una giornata di sole. Le docce, o quello che resta dell’impianto, si trovano in prossimità delle scale dove vi transitano decine di bagnanti.

Non hanno alcuna funzionalità, ma rappresentano l’immagine della incuria e della trascuratezza, una brutta cartolina per i turisti, mentre basterebbe poco per rimuoverle così da restituire dignità e sicurezza a quell’area, dove la bellezza del mare stride con la mancanza di decoro dell’arenile.

