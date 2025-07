Scontro tra un'automobile e una moto in via Sennori a Sassari.

Per cause in corso di accertamento, lo scooter ha preso la parte posteriore di una Toyota, che stava svoltando da via Ossi in via Sennori.

A quel punto l'uomo a bordo è volato sull'asfalto riportando diverse ferite e perdendo sangue.

All'inizio era in stato di incoscienza, poi soccorso dal 118 ha ripreso conoscenza venendo condotto in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale.

