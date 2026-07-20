Sono ben 33 i blackout che si sono verificati oggi in Sardegna. Oltre il Cagliaritano e il Sud Sardegna, l'altro territorio più colpito e la Gallura, con alcune delle più rinomate località turistiche della costa. La mappa viene aggiornata sul sito di E-distribuzione.

È una situazione che si è verificata spesso nei giorni scorsi, a causa del grande caldo, con la richiesta di un surplus di energia elettrica per condizionatori e raffreddatori d'aria.

Emblematico il caso raccontato sulle pagine social dalla sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda che per 24 ore ha informato la cittadinanza delle segnalazioni e risposte avute dalla società elettrica per l'interruzione di energia, sino all'arrivo di una Power Station che è stata posizionata in prossimità della scuola dell'infanzia "Duca degli Abruzzi' e quindi il ripristino della corrente elettrica lo scorso 18 luglio.

© Riproduzione riservata