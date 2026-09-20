Una famiglia di cinghiali indisturbata tra le aiuole pubbliche e i giardini privati: gli animali, adulti e cuccioli, sono stati immortalati ieri sera al tramonto a Cannigione. Una scena che si ripete in molti centri della Gallura, compresa Olbia, e che cessa di essere semplicemente curiosa e diventa allarmante quando gli animali attraversano improvvisamente la strada o una femmina con i cuccioli si sente minacciata per un incontro imprevisto. Proprio a Cannigione quest’estate si è rischiata la tragedia quando due ragazze su uno scooter hanno investito un grosso cinghiale rimanendo ferite.

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