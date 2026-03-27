«Condizioni meteo in miglioramento nell’Isola. Anche se il vento continua a soffiare dai quadranti settentrionali. Mari ancora mossi o agitati soprattutto nel nord e a ovest». Queste le previsioni dell’esperto di 3Bmeteo Paolo Corazzon: «Si va verso un fine settimana decisamente più tranquillo con ampie zone di sereno. Anche il vento tenderà ad attenuarsi. Moto ondoso in attenuazione. Nella giornata di sabato temperature relativamente miti con alcuni gradi in più rispetto ai giorni precedenti caratterizzati dal ritorno del “generale inverno”».

In base alla previsioni di Corazzon, «sarà una domenica all’insegna del tempo buono anche se, nel pomeriggio, faranno capolino le nuvole e nel settore occidentale anche la pioggia. Dovrebbe verificarsi inoltre un temporaneo rinforzo dei venti che non saranno comunque particolarmente intensi».

Per lunedì, sempre secondo 3Bmeteo, probabile un nuovo peggioramento con temperature in calo; presente ancora incertezza sulla distribuzione delle precipitazioni.

© Riproduzione riservata