La Polizia di Stato di Cagliari ha tratto in arresto un 25enne per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Pasubio per una lite familiare. Terminato l’intervento, i poliziotti si sono diretti verso l’uscita dello stabile, ma la loro attenzione è stata attirata da un minorenne, che, velocemente, si apprestava ad entrare nel palazzo, senza accorgersi della loro presenza.

Fermato e chiesto il motivo della sua presenza, il ragazzo ha riferito di dovere raggiungere un amico che abitava nel palazzo. Ma i poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento irrequieto, hanno deciso di accompagnarlo.

Giunti davanti all’appartamento dell’amico del ragazzo, gli agenti hanno sentito un forte odore di sostanze stupefacenti e hanno deciso di far scattare un’ispezione nell’alloggio. Al termine della perquisizione sono stati rinvenuti diversi tipi di sostanza stupefacente: 70 grammi di hashish, 60 grammi di marjuana e 10 grammi di cocaina, il tutto confezionato in modo da essere pronto per la vendita. Inoltre, è stato trovato e sequestro un bilancino di precisione.

Alla fine un giovane 25enne cagliaritano è stato tratto in arresto, convalidato poi dal Gip con l’applicazione della misura cautelare dai domiciliari.

(Unioneonline)

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