Ancora incendi in Sardegna. Nella giornata di domenica 31 agosto sono stati 13 gli interventi delle squadre d’emergenza coordnate dal Corpo Forestale.

Due i fronti particolarmente impegnativi che hanno richiesto il decollo dei mezzi aerei della flotta regionale.

II primo nelle campagne di Cuile Su Prediargiu, nel Comune di Arzana, dove le fiamme hanno percorso circa due ettari di pascolo e dove è entrato in azione, in ausilio alle squadre di terra, anche un elicottero decollato dalla base del Gauf di San Cosimo.

Due elicotteri hanno effettuato lanci di acqua anche nel territorio di Luras, dove il fuoco ha attaccato una zona di boschi a Su Molino.

Sul posto sono intervenute cinque squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Luras, Tempio Pausania, Aggius e una squadra dei volontari di protezione civile di Tempio Pausania.

L'incendio in questo caso ha percorso una superficie di circa 3 ettari.

