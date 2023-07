Sono 12 gli incendi registrati in Sardegna nella giornata di oggi e per 2 di questi il Corpo forestale ha utilizzato non solo le squadre a terra ma anche i mezzi aerei.

Le emergenze sono scattate a Elmas, in località “Case Asquer”, dove lo spegnimento delle fiamme è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, Cagliari e Gauf Cagliari, insieme al personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sul posto anche una squadra di volontari di “Soccorso Assemini”. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di terreno incolto.

Altro rogo nella località “Pranu” di Ula Tirso. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Neoneli, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Abbasanta e Paulilatino, una squadra della Compagnia barracellare di Ghilarza, una squadra dei vigili del fuoco di Abbasanta. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo nudo.

(Unioneonline/s.s.)

