Dermatite bovina, il CSA: «Entro fine anno estinti gli ultimi focolai in Sardegna»Il presidente Tore Piana: «L’Isola potrebbe essere indenne già a febbraio 2026»
«Entro dicembre si estingueranno i pochi focolai presenti e a febbraio 2026 la Sardegna potrà ritornare essere regione indenne».
Lo afferma Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli di Sassari, in un post su Facebook, spiegando nei commenti di aver avuto riscontri positivi anche dai servizi veterinari sulla possibile, definitiva fine dell’emergenza.
La Lumpy Skin disease (LSD) ha iniziato a colpire i bovini della Sardegna mesi fa, portando all’abbattimento di migliaia di capi.
A luglio sono invece iniziate la vaccinazioni, con 300mila dosi messe a disposizione nell’Isola dalle autorità sanitarie.
(Unioneonline)