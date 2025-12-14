Inizio settimana all’insegna del cattivo tempo in Sardegna, dove sono attesi tra lunedì e martedì rovesci e temporali.

La Protezione civile regionale ha per questo diramato un’allerta meteo. Si tratta di un avviso di codice giallo per rischio idrogeologico.

Le aree che potrebbero essere maggiormente interessate da rischio idrogeologico sono quelle dell’Iglesiente, del Campidano e del Flumendosa.

Secondo le previsioni tra il tardo pomeriggio e la sera di lunedì arriveranno le piogge in Sardegna e poi al Nordovest, a tratti anche di forte intensità, e si attiveranno venti di scirocco.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata