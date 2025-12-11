Sulla scia del successo delle due precedenti edizioni, l’EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna – lancia la terza edizione del concorso creativo “Water is Life”. L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori della Sardegna con l’obiettivo di stimolare creatività e consapevolezza sui temi della tutela dell’acqua e del sistema idrico integrato.

Il concorso invita i giovani a raccontare, attraverso linguaggi e strumenti multimediali come documentari, reel, animazioni, podcast e cortometraggi, l’importanza dell’acqua come risorsa essenziale per il territorio e per le comunità locali, promuovendo sostenibilità, risparmio idrico e riduzione degli sprechi. In palio 4.000 euro al progetto vincitore, 2.500 al secondo classificato e 1.500 al terzo progetto.

Per la terza edizione, il lancio ufficiale online è appena partito sul sito dell’Ente, mentre gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 9 aprile 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.egas.sardegna.it. I lavori dovranno essere presentati rispettando le specifiche tecniche previste dal bando.

Una giuria composta da esperti di comunicazione, ambiente e gestione delle risorse idriche valuterà gli elaborati sulla base di criteri quali originalità, attinenza al tema, efficacia comunicativa e impatto del messaggio. I vincitori saranno proclamati e premiati durante una cerimonia ufficiale che si terrà a Cagliari nel maggio 2026.

