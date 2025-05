Il professore-avvocato Riccardo Fercia è stato revocato da ambedue i mandati di difendere il Collegio regionale di Garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari nel doppio procedimento – in Tribunale e alla Corte costituzionale - riguardante il ricorso l’ordinanza-ingiunzione sul rendiconto delle spese elettorali della presidente della Regione, Alessandra Todde.

L’organismo della Corte d’appello che si occupa di valutare i finanziamenti e le spese dei candidati aveva sanzionato la Governatrice con 40mila euro e con la richiesta di decadenza inviata al Consiglio regionale della Sardegna. Contro questo provvedimento era stato presentato un ricorso al Tribunale civile di Cagliari dagli avvocati della presidente Todde, i legali Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto. In merito all’ordinanza-ingiunzione è stata anche presentata alla Corte costituzionale un’istanza per conflitto di attribuzione dal Consiglio regionale.

In ambedue i procedimenti, sia in Tribunale che alla Consulta, il Collegio di garanzia aveva indicato la difesa interna, affidata al professor Fercia, componente dell’organismo, docente universitario di Diritto romano e avvocato. Andata in pensione a metà aprile la presidente della Corte d’appello, Gemma Cucca, al suo posto è entrato il facente funzioni Massimo Poddighe.

Per questo pomeriggio era stata convocata una nuova riunione del Collegio di garanzia elettorale nella quale il docente-avvocato è stato revocato da ambedue gli incarichi di difesa.

Ne dà notizia lo stesso docente universitario. «Pur dovendo abbandonare il patrocinio del Collegio di Garanzia», si legge nel comunicato stampa, «ho provveduto a depositare comunque, in serata, nel processo pendente davanti al Tribunale di Cagliari, un atto di intervento adesivo autonomo, finalizzato essenzialmente a difendere, nel mio interesse, il provvedimento che avevo votato». Nell’udienza conclusiva del 22 maggio, dunque, il professor Fercia sarà comunque presente.

Su questa vicenda – legata alle voci sul cambio di strategia del Collegio di garanzia elettorale dopo l’uscita di scena della presidente Gemma Cucca - è stata annunciata nei giorni scorsi una richiesta di intervento dei Ministeri competenti da parte del vicepresidente della Commissione giustizia della Camera e coordinatore regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis.

