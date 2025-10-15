Dea bendata, la Sardegna festeggia con una tripletta da 93mila euroLe giocate fortunate a Pula, Baunei e Nuoro
Sardegna in festa con il 10eLotto e il SuperEnalotto.
Nel concorso di martedì 14 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sono state infatti centrate due vincite da 65mila euro complessivi al 10eLotto: in viale Plammas, a Baunei, è stato centrato un 9 “Oro” del valore di 50mila euro, cui si aggiungono i 15mila euro di via Nora a Pula, grazie a un 7 'Doppio Oro'.
Centrato invece a Nuoro al SuperEnalotto un “5” da 27.970,75 euro: la giocata fortunata nella Rivendita 44 in via Don Luigi Sturzo.
(Unioneonline)