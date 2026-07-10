È stato riattivato dopo oltre due mesi dall’installazione il nuovo impianto semaforico tra via Roma, via Speranza e via dei Platani, a Muravera. L’impianto era stato posizionato in primavera (c’era la precedente amministrazione comunale) assieme a quello tra via Roma e via Giardini in sostituzione degli impianti precedenti, vecchi e malfunzionanti. Solo uno però, quello in prossimità di via Giardini, era entrato in funzione. Col secondo, infatti, c’era un problema di centraline che è stato risolto solo in questi giorni dagli operai della ditta incaricata.

I soldi per l’acquisto e l’installazione dei semafori provengono dall’imposta di soggiorno (37mila euro) e dagli introiti delle sanzioni al codice della strada (42mila). Soldi che sono stati utilizzati anche per la rimozione del vecchio impianto semaforico tra via Roma e viale Rinascita, in prossimità dell’ospedale San Marcellino. Semafori, questi ultimi, che erano sempre spenti.

I cittadini, sempre per quanto riguarda viabilità e sicurezza, hanno chiesto anche il posizionamento di alcuni attraversamenti pedonali rialzati e di dissuasori in particolare lungo la via Sarrabus (ce n’è solo uno). Una via, quest’ultima, dove non viene quasi mai rispettato il limite massimo di trenta chilometri orari. Alcuni dissuasori potrebbero essere posizionati già nelle prossime settimane.

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