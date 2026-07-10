La dea bendata ha ormai eletto il suo domicilio a Cagliari. La storica tabaccheria "Puddu Annarella", già salita agli onori della cronaca per una lunga serie di vincite, torna a far festeggiare i suoi clienti: nel giro di pochi giorni sono state registrate tre vincite per un totale di circa 25.000 euro.

La settimana si è aperta nel migliore dei modi con un Gratta e Vinci "Il Tutto per Tutto" dal costo di appena 5 euro, che ha regalato a un operaio un premio da 10.000 euro. Una gioia inaspettata, arrivata con una giocata di quelle che si fanno quasi per abitudine, magari durante una pausa dal lavoro.

Ma la fortuna non si è fermata lì. Pochi giorni dopo è toccato a un pensionato, cliente affezionato che da anni gioca sempre gli stessi numeri al Lotto: la sua costanza è stata finalmente premiata con un terno sulla ruota di Cagliari, per un'altra vincita da 10.000 euro.

E per chiudere in bellezza, una cliente storica della ricevitoria ha centrato un terno sulla ruota Nazionale con i numeri 2, 8 e 80, giocati con la modalità Lotto Più: il premio, in questo caso, è stato di 5.100 euro.

A raccontare l'ennesimo momento fortunato è Marco Piseddu, titolare della tabaccheria insieme al fratello Luca: «È stata una settimana incredibile, iniziata bene e finita ancora meglio. Siamo felicissimi per i nostri clienti, soprattutto perché si tratta di persone che conosciamo da anni: un operaio, un pensionato che gioca sempre gli stessi numeri e una nostra cliente storica. Vedere la loro gioia è la soddisfazione più grande».

E le ambizioni non mancano: «Ora aspettiamo il colpo grosso — aggiunge Piseddu con un sorriso — il 6 al SuperEnalotto. Visto il periodo, non ci stupirebbe più di tanto».

La tabaccheria "Puddu Annarella" non è nuova a episodi del genere. Solo pochi mesi fa, ad aprile, un giocatore aveva vinto 50.000 euro — il premio più alto di giornata a livello nazionale — con una schedina da 3 euro preparata dai titolari. E negli anni la lista dei successi si è allungata: dal celebre "Turista per Sempre" da circa 1 milione e 740.000 euro, alle vincite con il Totocalcio, fino ai numerosi Gratta e Vinci fortunati.

Una sequenza che conferma la fama della ricevitoria cagliaritana, ormai conosciuta da tutti come il "tabacchino della fortuna". E a giudicare dagli ultimi risultati, la striscia positiva sembra tutt'altro che finita.

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