Si è insediato il Consiglio direttivo della Croce Rossa italiana della Sardegna. Il Consiglio, alla luce dei risultati elettorali, è formato dal presidente Sergio Franco Gennaro Piredda, dal vice presidente Alessandro Tetti, dal vice presidente consigliere rappresentante dei Giovani Simone Taglioli e da Dario Puligheddu e Marina Soro.

Nella sede di Cagliari si è svolta la cerimonia di giuramento. Piredda, al suo secondo mandato e precedentemente commissario regionale della CRI Sardegna, ha espresso «grande soddisfazione per il risultato elettorale che ha portato alla nomina dei consiglieri».

Il Consiglio direttivo (foto Rais)

Il presidente aggiunge che «si lavorerà per la diffusione dei principi e dei valori umanitari, la tutela della dignità umana e il diritto alla salute, l’adattamento ai cambiamenti climatici e il superamento delle emergenze. Sarà inoltre promossa un’unica linea di azione per l’applicazione dei Regolamenti e delle norme vigenti, per una consapevole sinergia che porti all’attuazione degli obiettivi che caratterizzano l’azione della Croce Rossa».

