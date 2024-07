Caos anche negli aeroporti sardi per via del blocco che ha colpito Microsoft paralizzando la rete informatica globale.

Sono decine i voli fra ritardati e cancellati che si registrano in tutti gli aeroporti sardi. E si tratta non solo dei voli in continuità territoriale, ma anche di alcuni "low cost" utilizzati soprattutto dai turisti per arrivare nell'Isola o rientrare nelle città di partenza.

A Cagliari fino a un’ora di ritardo nei voli per Milano e Bergamo, due ore di ritardo per Parigi, cancellato il volo Ita per Milano Linate delle 15:50. A Olbia quasi un’ora di ritardo nei voli per Nizza, Londra, Milano Malpensa, Amsterdam, due ore di ritardo per Dusseldorf. Cancellato il volo EasyJet per Berlino previsto in partenza alle 14.35. Ritardi segnalati anche ad Alghero.

Ryanair già in mattinata aveva diffuso un messaggio in cui segnalava possibili ritardi nella operazioni di prenotazione voli e check-in e invitava i passeggeri a recarsi in aeroporto almeno 3 ore prima del volo. La società di gestione dello scalo di Olbia fa sapere che alcuni ritardi sono dovuti proprio alle fasi di check in.

Le compagnie aeree ora suggeriscono ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli prima di raggiungere gli scali.

