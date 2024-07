Caos a livello globale da questa mattina per quella che viene descritta come una interruzione diffusa dei servizi di Microsoft.

Utenti di tutto il mondo, tra cui banche, poste, media e compagnie aeree, stanno segnalando guasti e impossibilità nella gestione dei servizi offerti all’utenza. La causa, la natura esatta e l'entità del guasto non sono chiare, si parla di un guasto al sistema di Windows causato da un aggiornamento del software antivirus non andato nella notte a buon fine.

Nei suoi post su X, Microsoft sembra suggerire che la situazione stia migliorando – "I nostri servizi continuano a registrare miglioramenti mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione", la nota dell’azienda – , ma continuano ancora ad essere segnalate interruzioni crescenti in tutto il mondo.

Il sito DownDectector, che tiene traccia delle interruzioni di servizio internet segnalate dagli utenti, ha registrato problemi crescenti nei servizi di Visa, ADT security e Amazon, e nelle compagnie aeree, tra cui American Airlines, Delta e United Airlines, che hanno infatti bloccato tutti i voli.

Disagi anche per Ryaniar, che in una nota avverte gli utenti di raggiungere l’aeroporto almeno 3 ore prima del volo per ritardi nelle operazioni di check-in oltre che di prenotazione del volo.

Problemi anche alla borsa di Milano, dove questa mattina l’indice Ftse Mib è stato calcolato in ritardo.

In Gran Bretagna molti ritardi e stop anche sulla rete ferroviaria, in Giappone chiusi tutti i locali McDonalds a causa dell’arresto dei sistemi informatici. In Germania l'ospedale universitario del Land dello Schleswig-Holstein ha annullato tutti gli interventi in programma oggi nelle sedi di Kiel e Lubecca. Fermi anche i sistemi informatici delle olimpiadi di Parigi.

