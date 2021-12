Continua a peggiorare la curva epidemiologica del Covid-19, in Sardegna e nel Paese.

Nell’Isola, nella settimana tra l'1 e il 7 dicembre, secondo i dati registrati da Fondazione Gimbe i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti passano da 168 degli ultimi sette giorni di novembre a 190, ma con un aumento dei nuovi casi del 13,6% rispetto alla settimana precedente, quando però l'incremento era stato del 24%.

La provincia di Sassari - dove peraltro è stata riscontrata la presenza della variante Omicron - resta quella con il maggior numero dei casi per 100mila abitanti, pari a 78, seguita a ruota da quella di Nuoro con 76 casi e dal Sud Sardegna con 72.

Staccati l’Oristanese, con 59 casi, e la Città metropolitana di Cagliari con 33.

Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti Covid-19.

NEL PAESE – In Italia la settimana dal primo al 7 dicembre ha visto un aumento del 22,4% dei nuovi casi Covid-19, una crescita del 12% dei decessi, del 16,3% di ricoverati e del 13,6% di pazienti in terapia intensiva. "Da 7 settimane - spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - continuano ad aumentare i nuovi casi con una media giornaliera più che sestuplicata: da 2.456 casi registrati il 15 ottobre ai 15.110 del 7 dicembre".

In tutte le Regioni, tranne Molise e Valle D'Aosta, si rileva un incremento dei nuovi casi che va dall'1,8% delle Marche al 50,3% dell'Umbria. In 52 Province l'incidenza è pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, e in testa ci sono Trieste (con 694 casi), Bolzano (651), Treviso (467) e Padova (405).

LA CAMPAGNA – Nel frattempo accelera la campagna vaccinale: in 7 giorni ci sono state infatti 223mila prime dosi, con un aumento del 31,7% di nuovi vaccinati grazie al “super green pass”. Mentre si registra un vero e proprio "boom di terze dosi", con 2,6 milioni di richiami e un aumento del 52,6% in una settimana.

Secondo Gimbe l'80,1% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ma rimangono scoperti 2,5 milioni di over 50 ad elevato rischio di ospedalizzazione.

