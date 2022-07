Sono 1.263 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore. E nessuna nuova vittima.

I test eseguiti, tra molecolari e antigenici, sono stati 6.084.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che restano 13 come ieri, mentre quelli in area medica sono 182 (6 meno di ieri).

I casi di isolamento domiciliare sono 40.595 (+677).

(Unioneonline/s.s.)

