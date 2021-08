Altri 256 casi di Covid-19 accertati in Sardegna nel bollettino diffuso dalle autorità regionali domenica 22 agosto 2021.

I nuovi contagi sono stati individuati sulla base di 2.470 persone testate, mentre nelle ultime ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.954 test. Il tasso di positività è dunque dell’8,6%.

L’Isola piange purtroppo altri tre morti: si tratta di un uomo di 73 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna, di una donna di 89 anni, e di un uomo di 83, questi ultimi entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

Guardando ai numeri degli ospedali, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono oggi 21 (+ 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono invece 193 (+ 3 rispetto a ieri).

In crescita anche i casi in isolamento domiciliare: attualmente in Sardegna sono in quarantena 7.631 persone (+ 133 rispetto a ieri).

