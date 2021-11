Nessuna nuova vittima in 24 ore e casi giornalieri di Covid ancora in calo in Sardegna, dove si registra però un lieve aumento dei ricoveri.

Con quasi 10mila test effettuati, il tasso di positività si attesta al tasso di positività scende dall’1,7% all’1,1%.

Ecco il bollettino integrale sull’epidemia nell’Isola diffuso dalla Regione domenica 28 novembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 107 ulteriori casi confermati di positività al COVID (ieri 125, ndr), sulla base di 2652 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9399 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 (uno in più di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 62 (uno in più di ieri).

2590 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 77 rispetto a ieri).

Non si registrano decessi (ieri 3, ndr)”.

Esattamente un anno fa, il 28 novembre 2020, i nuovi casi di coronavirus registrati nell’Isola erano 311 e le vittime cinque (Tutti i dati).

