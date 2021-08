Sono 179 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, come certificato dal bollettino diffuso dalle autorità regionali martedì 24 agosto 2021.

I nuovi contagi sono stati identificati sulla base di 3.044 persone testate, mentre sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.844 test. Il tasso di positività scende dunque all’1,6%.

Dei nuovi casi 80 si sono registrati nella provincia di Cagliari, 25 in quella di Sassari, 11 nel Nuorese, 40 nel Sud Sardegna e 23 in provincia di Oristano.

Nell’Isola si registrano altre due vittime: si tratta di un uomo di 69 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e 1 donna di 84 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.

Per quanto riguarda la “pressione” sugli ospedali, resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, ma si registra un vero e proprio balzo dei dati sui pazienti ricoverati in area medica: sono 224, ovvero 27 in più rispetto al precedente aggiornamento.

In calo, invece, il numero delle persone in isolamento domiciliare: attualmente sono 7.543, ovvero 131 in meno rispetto a ieri.

Infine i guariti: +282 rispetto al precedente aggiornamento.

