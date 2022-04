Altri 1.618 contagi da coronavirus (1.448 da antigenico) sono stati diagnosticati nelle ultime 24 ore in Sardegna, emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Dato analogo a quello di ieri quando i nuovi casi erano 1.686.

Con 8.948 tamponi molecolari e antigenici processati in un giorno, il tasso di positività si attesta al 18%, in calo di un punto percentuale rispetto al 19 di ieri.

Quattro i decessi delle ultime 24 ore: tre nel Sassarese, due donne di 81 e 86 anni e un uomo di 95, e una donna 86enne residente nel Sud Sardegna.

Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: sono 15, due in più rispetto a ieri. Stabile il numero di ricoverati in area medica, 302 (-1 nelle ultime 24 ore).

I sardi in isolamento domiciliare per Covid sono 28.812, 76 in meno rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

