Diminuiscono i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, ma nelle ultime 24 ore si sono registrati altri tre morti, mentre i pazienti in terapia intensiva sono saliti a tredici. In netto calo, invece, i ricoveri nei reparti ordinari.

Con oltre 8.800 tamponi eseguiti, il tasso di positività si attesta al 19% (ieri era al 20%).

Ecco il bollettino fornito dalla Regione venerdì 29 aprile 2022: “In Sardegna si registrano oggi 1686 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 (ieri 2028, ndr), di cui 1422 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8862 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (+1).

I pazienti ricoverati in area medica sono 303 (-13).

28.888 sono i casi di isolamento domiciliare (+9).

Si registrano 3 decessi (anche ieri 3 vittime, ndr): una donna e un uomo, entrambi di 88 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 81 anni, residente nella provincia di Nuoro”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata