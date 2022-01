Sono 1296 gli ulteriori casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna (ieri erano stati 1.307). Il dato sulla base di 4856 persone testate.

Si registra, purtroppo, anche il decesso di una donna di 88 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20.997 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 6,1% e dunque sostanzialmente stabile rispetto al 6,3% di ieri.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (1 in più di ieri). In crescita anche i pazienti ricoverati in area medica, a quota 231 e dunque 16 in più della precedente rilevazione.

Sono 18169 i casi di isolamento domiciliare, in crescita di 563 unità rispetto a ieri.

