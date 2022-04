Cresce in Sardegna l’occupazione dei reparti di “area non critica” da parte di pazienti Covid.

I dati odierni dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiscono di una percentuale di occupazione di posti letto pari nell’Isola al 20% (+1%), pur con una riduzione di un punto percentuale, con un dato che si riaggiorna al 6%, nei reparti di terapia intensiva.

Il virus, dunque, continua a correre e colpire nell’Isola, pur con una percentuale inferiore di malati gravi grazie anche all’elevata copertura vaccinale.

IN ITALIA – In Italia, nelle ultime 24 ore resta ferma al 16% l'occupazione dei reparti di “area non critica” (un anno fa era al 32%), ma cresce in 12 regioni e province autonome. Stabile al 4% l'occupazione delle terapie intensive (un anno fa era al 32%) con nessuna regione che supera la soglia del 10%.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata