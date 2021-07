Sono 413 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna registrati nelle ultime 24 ore, e ci sono anche due decessi: si tratta di una 90enne residente nella Città metropolitana di Cagliari e di un 84enne del Sud Sardegna.

In totale, da inizio emergenza, i positivi sono quindi 61.413, le vittime 1.500.

Per quanto riguarda i ricoveri, aumentano di due i pazienti in terapia intensiva e diminuiscono di 8 quelli in non intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.320.

A livello territoriale, dei 413 nuovi casi: 222 sono stati registrati nella città metropolitana di Cagliari, 61 a Sassari, 10 a Nuoro, 25 a Oristano e 95 nel Sud Sardegna.

(Unioneonline/s.s.)

