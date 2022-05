Sono 1.797 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna, con anche un morto.

In totale sono stati processati, tra molecolari e antigenici, 9.069 tamponi per il rilevamento del coronavirus.

Invariato il dato dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che restano 9 come ieri; quelli in area medica sono 273 (uno più di ieri), mentre 24.882 sono i casi di isolamento domiciliare (- 789).

La vittima è un uomo di 74 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

