Una conferenza stampa per ricordare al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, gli impegni presi la scorsa settimana durante la grande manifestazione che ha portato tanti sardi a Cagliari contro la speculazione energetica nell’Isola.

A organizzarla stamattina sotto il palazzo del Consiglio regionale il coordinato comitati regionali che da mesi si battono appunto contro la speculazione energetica in Sardegna. Il coordinamento ha anche presentato una proposta per la legge di moratoria sulle autorizzazioni di qualsiasi tipo di impianto e infrastruttura per la produzione energetica e di realizzazione di reti di trasmissione, a effetto immediato: «Una soluzione che può essere applicata», dicono, «in attesa, però, che venga elaborato un piano energetico ambientale regionale».

Ma i comitati hanno anche scritto al Presidente Mattarella per chiedere un suo intervento contro «un'azione speculativa alla quale le amministrazioni locali non possono mettere freno in quanto esentate dagli ultimi provvedimenti normativi in materia energetica che impediscono loro di essere partecipi nella co-pianificazione e di esprimere un parere su quanto avviene nel proprio territorio».

