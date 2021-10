“Esclusa dalla gara per l'affidamento del servizio per carenza di requisiti".

Fa discutere la clamorosa bocciatura dell'assessorato regionale dei Trasporti di Ita, la compagnia aerea che dal 15 ottobre sostituirà Alitalia e unica rimasta in gara per l'affidamento della continuità territoriale aerea tra i tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Su richiesta degli uffici cagliaritani, che volevano ulteriori dettagli sulla consistenza della flotta e altre questioni legate alle autorizzazioni di volo, Ita ha presentato ulteriore documentazione per garantire la continuità territoriale da giovedì 14 e sino a maggio 2022 ma dopo poche ore è arrivato il verdetto negativo. Ora “si avvia una procedura negoziata: 12 vettori riceveranno un invito a presentare le proprie offerte. Contiamo di aggiudicare le tratte già lunedì”, assicura l'assessore Giorgio Todde.

Le lettere sono già partite: in sostanza gli uffici invitano Ita, Ryanair, EasyJet, Volotea, Blue Air, Vueling, DanishAir Transport, Blue Panorama, Neos, Air Malta, Wizz Air e Tajaran Jet a "negoziare" le condizioni del servizio che verrà affidato alla compagnia che propone quelle più vantaggiose. La scadenza per la presentazione delle offerte per singola tratta è fissata a lunedì 11 ottobre alle 13. Il servizio dovrà essere affidato prima del 15 ottobre per permettere al vettore o ai vettori che si aggiudicheranno i collegamenti di avere qualche giorno per implementare i sistemi di prenotazione, definire gli slot e le altre questioni tecniche.

L'obiettivo resta garantire voli a prezzi agevolati (39 euro tasse escluse per Fiumicino e 47 per Milano Linate).

Potrebbe rientrare in gioco Volotea, che ha presentato ricorso al Tar dopo l’esclusione dalla gara per vizi di forma. La compagnia, nella procedura d'urgenza, aveva presentato le offerte economiche migliori, con ribassi del 23,5% per gestire le rotte di Cagliari e Olbia e del 21,5% per quelle di Alghero.

(Unioneonline)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda oggi in edicola

© Riproduzione riservata