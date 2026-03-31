«Non basta risparmiare qualche euro sul biglietto se poi diventa impossibile partire o rientrare». È la denuncia di Michele Pais, consigliere della Lega, che punta il dito contro le criticità della nuova continuità territoriale, in particolare per lo scalo di Alghero-Fertilia. «Altro che cambio di passo, per i sardi che devono raggiungere Roma o rientrare in Sardegna, soprattutto in questi giorni di festività, è praticamente impossibile trovare posto in aereo. La continuità è nuova ma i problemi sono quelli di sempre», aggiunge l'ex presidente del Consiglio regionale facendo presente che nelle fasce orarie più sensibili i voli risultano esauriti.

Sul fronte dei collegamenti pesa anche l’incognita legata a un possibile disimpegno di Ryanair nella prossima stagione invernale. «Sarebbe un ulteriore colpo per il Nord Sardegna», chiude Pais chiedendo un intervento da parte della Regione.

© Riproduzione riservata