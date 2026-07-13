Continuità territoriale, ancora disagi: tre voli cancellati in 24 oreTra domenica e stamattina problemi per i passeggeri a Cagliari e Roma
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Ancora disagi per i sardi che viaggiano con la continuità territoriale aerea. Nelle ultime 24 ore sono saltati tre collegamenti tra Cagliari e Roma operati dalla compagnia Aeroitalia.
Questa mattina è stato cancellato il volo XZ02331 da Fiumicino verso l’aeroporto di Elmas che sarebbe dovuto arrivare alle 8 e 10 .
Già da ieri i tabelloni con l’elenco dei voli presenti all’aeroporto di Cagliari segnalavano la cancellazione prevista per oggi.
Salterà anche la partenza prevista alle 10 e 20 dal capoluogo sardo verso la Capitale (volo XZ02338). Lo segnala il sito della Sogaer la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari. Problemi anche nella giornata di ieri quando è stato cancellato il volo Cagliari-Roma XZ02334 delle 9 del mattino.
Le difficoltà per i passeggeri dunque continuano nonostante i richiami formali da parte della Regione Sardegna che nelle settimane passate ha messo in mora Aeroitalia a causa del superamento della soglia delle cancellazioni previste dal decreto della continuità territoriale.
(Unioneonline/A.D)